Eerste coronadode in onze regio is man uit Sint-Genesius-Rode

De FOD Volksgezondheid maakt het nieuws bekend."Een patiënt van 86 jaar is overleden in een rusthuis in Sint-Genesius-Rode. Hij was binnen datzelfde rusthuis in quarantaine geplaatst nadat hij positief testte op het coronavirus." Het aantal doden als gevolg van het coronavirus in ons land staat daarmee op drie. De andere slachtoffers zijn een vrouw van 90 jaar en een man van 73. Zij overleden allebei in een Brussels ziekenhuis.