Eerste editie Walden Festival schot in de roos

De eerste editie van het Walden Festival in Brussel afgelopen zondag was met 450 bezoekers meteen uitverkocht. De makers van Klarafestival namen het initiatief om een informele tegenhanger te van het klassieke muziekfeest te organiseren in de zomer. Op bijzondere plekken in en rond het Leopoldpark konden festivalgangers genieten van diverse muziek.

Het was het Leuvense Ataneres Ensemble die het Walden Festival mocht openen op het hoofdpodium, in de tuin van het Museum voor Natuurwetenschappen. Ook op andere locaties in en rond het Brusselse Leopoldpark weerklonk muziek. In het lyceum Émile Jacqmain bracht de Aalsterse doedelzakspeelster Marieke Van Ransbeeck samen met Les Abbagliati een mix van barok- en folkmuziek. Pianist Stephane Ginsburgh speelden dan weer in de leeszaal van de Solvaybibliotheek. Van klassiek tot hedendaags en jazz, het aanbod van Walden Festival is divers.

“Ik vond het een prachtig optreden en het is leuk dat wij dat hier in het hartje van Brussel kunnen meemaken”, zegt Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle. “Heel veel mensen kennen deze vele mooie historische plekjes niet. Het is dan ook heel fijn dat het Festival van Vlaanderen en het Klarafestival op deze manier heel wat mensen laat ontdekken.”