Eigenares binnenspeeltuin: "zie geen verschil met bv. trampolinepark"

De binnenspeeltuinen zijn woedend. Zaterdag moesten ze onverwacht de deuren sluiten om mee de coronacijfers terug te dringen. Dat stond in het Koninklijk Besluit dat na het jongste Overlegcomité werd gepubliceerd. Een donderslag bij heldere hemel, want op de persconferentie werd daar met geen woord over gerept. Een aantal eigenaars van binnenspeeltuinen trekt nu naar de Raad van State. Maar uitbaatster Sandra van Josan Kinderland in Roosdaal dringt aan op een betere communicatie.

Zaterdagmorgen was Sandra druk in de weer met de voorbereiding van de komst van Sinterklaas en de verjaardagsfeestjes die gepland stonden. Tot een klant in het aanpalende café dat ze ook uitbaat, opmerkte dat binnenspeeltuinen volgens het Koninklijk Besluit niet open mogen. “Daar was geen communicatie over, dus we wisten dat niet.”

Er restte Sandra niks anders dan haar klanten af te bellen. “De meeste mensen hadden veel begrip voor ons, maar snapten niet dat de overheid zo kan flateren. Ik heb eerlijk gezegd ook wel een traantje weggepinkt, want dit is de tweede eindejaarsperiode op rij die we verliezen. We zullen dus opnieuw een groot deel van onze jaaromzet kwijt zijn.”

Een groep eigenaars van Brusselse en Vlaamse binnenspeeltuinen stapt naar de Raad van State om het Koninklijk Besluit te laten vernietigen. Maar Sandra dringt vooral aan op een betere communicatie. “Bovendien moet iedereen gelijk zijn voor de wet. Sommige parken noemen zichzelf geen binnenspeeltuin, maar ‘recreatie’. Zij mogen wel openblijven, net zoals bowlings en trampolineparken. Ik gun het iedereen, maar ik zie weinig verschil tussen een trampoline en een binnenspeeltuin.”