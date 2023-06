Eindelijk een hockeyveld in Sint-Genesius-Rode

Een mooi moment voor hockeyclub Hoekies in Sint-Genesius-Rode dit weekend. De club, die in 2021 werd opgestart, heeft 200 leden, maar had nog geen eigen hockeyveld. Dat is dankzij het nieuwe veld in de Weidestraat verleden tijd.