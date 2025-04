Kink in de kabel bij aankoop Villa Dirickz: eigenaar trekt verkoop in

Villa Dirickz, verscholen tussen het groen, is een modernistische parel uit de jaren dertig. De gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode zette het licht op groen om de villa aan te kopen. Prijskaartje: 2,3 miljoen euro, plus nog een miljoen om ze te renoveren. Maar de gemeente heeft er heel wat plannen mee.

"Het is al lang dat we dachten: 'We zouden graag een villa gebruiken als voorbeeld van waterbeheersing.' U weet dat er in Sint-Genesius-Rode veel overstromingen zijn geweest de laatste jaren", vertelde burgemeester Pierre Rolin. "En dus op termijn zouden wij graag dat huis ook kunnen gebruiken met een openbaar karakter. Dus dat wil zeggen dat er daar kleinschalige evenementen, rekening houdend met de wijk, doorgaan rond kunst in het algemeen."

Maar de eigenaar van de villa trekt zijn staart in. Te laat, volgens de gemeente, die zegt dat uitvoering van het voorkooprecht onvermijdelijk is. De gemeente wil het dossier doorzetten en sluit juridische procedures niet uit.