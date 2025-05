Jeugdhappening in Sint-Genesius-Rode is na elf jaar terug: “Dit is meer dan zomaar een evenement”

De laatste editie van de jeugdhappening dateert van 2014 en daar wilden de organisatoren verandering in brengen. “De Jeugdhappening heeft een rijke geschiedenis in onze gemeente en werd vroeger met veel enthousiasme georganiseerd. In het verleden was het altijd een groot succes. Daarom wilden we de traditie nieuw leven inblazen”, aldus Aaron Wauters, voorzitter van Jeugdhuis Animoro.

Gisteren werd in de Parochiezaal van Rode het weekend afgetrapt met café-avond XXL. Vandaag is er de familiedag. De Fonteinstraat aan de lokalen van Scouts & Gidsen Rode is het decor van een zeepkistenrace. Deelnemers moesten daarbij zelf een zeepkist bouwen. Er is ook een pak randanimatie met onder meer een rodeostier, bak-stapelen en een schminkstand. Heel de dag door is er plaats voor een hapje en een drankje.

Vanavond is er een live-optreden van coverband Blue Thrill, gevolgd door een fuif. “Dit is meer dan zomaar een evenement, het is een feest voor de jeugd en de hele gemeenschap”, zegt Wauters.