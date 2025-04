Sint-Genesius-Rode wil 2,3 miljoen euro neertellen voor Villa Dirickz: “Geen uitgave, maar een investering”

Op de grens van Waterloo en Sint-Genesius-Rode bevindt zich de modernistische parel van Sint-Genesius-Rode. Villa Dirickz, gebouwd door Henri Dirickx in de jaren 30, is na jaren leegstand opnieuw te koop. En dat heeft interesse van de gemeente gewekt. “Er is de voorbije jaren heel wat wateroverlast in de gemeente geweest, daarom willen we het twee hectare grote domein gebruiken om aan waterbeheersing te doen”, zegt burgemeester Pierre Rolin. “Tegelijk willen we een publieke invulling geven aan een iconisch gebouw. We denken aan kleinschalige evenementen op maat van de wijk. Het huis in vrij goede staat, maar er zijn wel enkele investeringen nodig. Bovendien zijn er ook enkele bouwovertredingen die we zullen moeten regulariseren alvorens we het kunnen openstellen voor het publiek.”

De aankoopprijs van de villa bedraagt 2,3 miljoen euro en dat vindt oppositiepartij te veel geld. “De villa is zonder twijfel een prachtig pand en erkend als beschermd erfgoed, wat de nodige zorg en aandacht verdient”, klinkt het bij Accent 1640. “Toch zijn we ervan overtuigd dat er in onze gemeente dringendere prioriteiten en noden zijn, zoals bijvoorbeeld de renovatie van bestaande gemeentegebouwen. Er is bovendien al een overeenkomst met een private koper. Is het in dat geval verantwoord om publiek geld te besteden aan deze aankoop – wat neerkomt op minstens 120 euro per inwoner?”

Woensdag staat er een speciale gemeenteraad op de planning om te stemmen over de aankoop van de miljoenenvilla. “Ik zie het niet als een uitgave, maar als investering”, zegt Rolin. “Je mag dit niet als een kost voor de bewoner beschouwen. Het college heeft unaniem een positief advies gegeven. Dit is een belangrijke aankoop die moet gedaan worden, maar ik denk dat we daarvoor een meerderheid zullen vinden.”