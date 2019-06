"Elke dag stinkend water binnen in onze huizen"

Kelders in de Jan Mulsstraat in Strombeek-Bever waar Aquafinwerken aan de gang zijn, lopen bij de minste regenval onder. De riolering is er (nog) niet aangesloten. 60 buurtbewoners tekenden een petitie, burgemeester Selleslagh roept op om de schade te fotograferen.

In de Jan Mulsstraat in Strombeek krijgen enkele tientallen huizen sinds 14 dagen plots (afval)water in de kelder. In de straat zijn Aquafinwerken aan de gang en die zorgen voor overlast, onder meer omdat de oude en nieuw riolering niet op mekaar zijn afgestemd en/of aangesloten.

Buurvrouw Petronella Maire (85) uit de Mulsstraat 64 reageert: "De kelder loopt sinds 14 dagen bij de minste regenval onder en stinkt, gelukkig komt de familie helpen om te kuisen, want ik kan dit zelf niet. Er staat een nieuwe verwarmingsketel in de kelder, maar hoe lang kunnen we die nog vrijwaren als bij elke regenval de kelder onder staat? Zoon Felix Segers (62): "Dit moet stoppen: niemand is hier blijkbaar verantwoordelijk: we belden bij alle mogelijke instanties aan: aannemer, Aquafin, gemeente en er verandert niets: bij elke regenval lopen de kelders onder. En het stinkt verschrikkelijk.” Even verderop: Marc Mallinus (63) woont al 3 jaar in het gebouw op nummer 59. "Ik heb een luchtvochtigheidsmeter op het gelijkvloers -dus boven de kelders-. Die toont 76 procent aan in de woonkamer."

"We kregen net een petitie van 60 bewoners uit de straat binnen en we zijn ons zeer bewust van het probleem", zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD). "Ik doe echt een oproep naar alle mensen in de straat: neem foto's, maak een dossier op, en dien dit in bij je verzekeringsmaatschappij, maar vooral: hou alles bij. Wij zijn hier als gemeente ook niet mee gediend. De gemeente 'ondergaat' werken van Aquafin. We zoeken zo snel mogelijk naar een oplossing, er is permanent overleg."