Ere-burgemeester van Lennik Willy De Waele overleden

De Lennikse ere-burgemeester Willy De Waele is overleden. Dat bevestigt huidig burgemeester Irina De Knop aan onze redactie. De Waele was van 2001 tot en met 2011 burgemeester van de Pajotse gemeente en één van de grote voorvechters van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. De Waele werd 85 jaar.

Willy De Waele zat bijna 50 jaar in de politiek. Sinds 1970 was hij gemeenteraadslid in Lennik. Tussen 2001 en 2011 was hij er burgemeester. De Waele was ook verschillende keren schepen. Het grote publiek kent hem vooral om zijn strijd voor de Vlaamse zaak. Zo vervangt hij als burgemeester in 2008 alle nationale vlaggen door Vlaamse leeuwenvlaggen omdat het federale België volgens hem ten dode is opgeschreven. Het levert De Waele doodsbedreigingen en scherpe kritiek van de liberale partijtop op.

Zijn Vlaamse overtuiging was ook de reden waarom hij nooit een mandaat als parlementslid heeft opgenomen. “Ik heb nationaal nooit de kans gekregen in de politiek. Eén keer werd me gevraagd om een lijst te duwen. Ik heb dat formeel geweigerd omdat ik vond dat ik niet op een lijst kon staan van een partij die Vlaanderen niet hoog in het vaandel draagt”, zei De Waele bij zijn afscheid aan de politiek in 2017.

Spijt heeft De Waele nooit gehad van zijn uitspraken. Hij vond zijn overtuiging belangrijker dan eender welk politiek postje. De man is ook één van de voorvechters van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. In de lokale afdeling van Lijst Burgemeester is er nu vooral veel verdriet. “Willy bleef immers ook nog na zijn politieke carrière een zeer actief bestuurslid. Hij was een bron van inspiratie en reflectie voor ons bestuur en steeds erg bekommerd over de financiële toestand van de gemeente”, zegt huidig Burgemeester De Knop.