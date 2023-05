Erfgoed Brabantse Kouters erkend als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst

“De erkenning is een beloning voor een sterk voorbereidend traject van twee jaar, aldus voorzitter Jelle Mombaerts. “Met de steun van Vlaanderen kunnen we het erfgoedbeleid nu verder uitbouwen in de regio.” Erfgoed Brabantse Kouters is al gestart met een paar pilootprojecten. Zo wordt dit jaar het gebruik en de ontginning van Diegemse kalkzandsteen in de kijker geplaatst.

“Vanaf de Romeinse nederzettingen van Asse en Elewijt, over het middeleeuwse verleden van Vilvoorde, het parelsnoer van kasteeldomeinen en parken, de hoeves tot de industrialisering,… De Brabantse Kouters vormen één van de rijkste erfgoedregio’s van Vlaanderen,” weet coördinator Sebastiaan Goovaerts. Erfgoed Brabantse Kouters wil dat rijke erfgoedverleden in de kijker plaatsen voor een groot publiek en zo ook extra toerisme aantrekken.

Erfgoed Brabantse Kouters kwam er op initiatief van Regionaal Landschap Brabantse Kouters en zal in de toekomst ook nauw mee samenwerken. Met haar 12 betrokken gemeenten, is Erfgoed Brabantse Kouters de tweede grootste intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) van Vlaanderen.

Foto: Coördinator Sebastiaan Goovaerts, ondervoorzitster Karlijne Van Bree, voorzitter Jelle Mombaerts bij een kapel die is opgetrokken uit Diegemse kalkzandsteen.