Ex-gokverslaafde wil lotgenoten helpen

Dirk De Troy start vanaf maart met een zelfhulpgroep voor gok- en gameverslaafden in Welzijnscampus Nieuwenbos in Dilbeek. "Ik ben zelf tien jaar gokverslaafd geweest, een verslaving die me tot aan de rand van de afgrond heeft gebracht.”

Dirk De Troy raakte 15 jaar geleden verslaafd aan gokken, vooral online. "Je kan alles anoniem doen, je hebt geen enkel oog op jou gericht. Er is niemand die voor jou op de rem gaat staan. Ik ben dan ook door een diep dal gegaan en heb zelfs een zelfmoordpoging achter de rug. Dankzij steun van familie en professionele hulp ben ik uit het dal geklommen," getuigt Dirk moedig.

Ondertussen is Dirk vier jaar gokvrij en wil hij de ellendige jaren omzetten in iets positiefs. Tijdens zijn herstel merkte Dirk namelijk op dat er weinig gespecialiseerde zorg is voor gokverslaafden. Daarom start hij nu zelf een zelfhulpgroep op in Dilbeek.

"Ik vind het heel belangrijk om gokken uit de taboesfeer te halen. Samen met mensen die nog een gokprobleem hebben of die herstellende zijn wil ik rond de tafel gaan zitten zodat we de ervaringen, moeilijkheden, momenten van hoop of angst met elkaar kunnen delen en we samen meer kracht vinden om tegen onze verslaving te vechten," aldus Dirk.

De zelfhulpgroep die Dirk opstart, is pas de tweede in Vlaanderen. Dirk zal de bijeenkomsten leiden, maar is geen therapeut of psycholoog. Hij volgt wel een opleiding als ervaringsdeskundige. Vanaf 1 maart kunnen personen die met een gok -of gameverslaving kampen of ervan herstellen twee keer per maand terecht in de Welzijnscampus in Groot-Bijgaarden. Meer info vind je op vlaamsbrabant@zelfhulpgokken.be

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be