Ex-militair Stef Wolput werkt mee aan 'Waterloo Uncovered'

Samen opgravingen verrichten op het slagveld van Waterloo en tegelijk wonden (laten) helen. Het is de opzet van ‘Waterloo Uncovered’, een liefdadigheidsinstelling die een internationaal team samenbrengt van archeologen en historici maar ook van militaire veteranen die kampen met trauma’s. Dit leverde ook meteen een bijzondere ontdekking op: ondanks de enorme slachtpartij 207 jaar geleden werd nu nog maar het tweede skelet blootgelegd in de schaduw van de Leeuw.

Al in 2019 werden aan het voormalige veldhospitaal van de geallieerden in de toenmalige boerderij van Mont-Saint-Jean opgravingen verricht door ‘Waterloo Uncovered’. Dennis Abbott uit Perk, voormalig reservist in het Britse leger was er toen al bij als vrijwilliger. “Ik ben erg geïnteresseerd in Waterloo en werk hier ook als vrijwillige gids”, vertelt hij. “Ik heb mee geholpen bij het graven van de sleuven en ben ook met metaaldetectoren aan de slag gegaan. Je vindt hier een mengeling van ex-militairen, studenten, professionele archeologen en historici. We werken allemaal samen. Het hoofddoel van het project is om veteranen die misschien oorlog of gevechten hebben meegemaakt en aan posttraumatische stress lijden te helpen. Sommige van hen hebben het moeilijk. We proberen terug een lach op hun gezicht te toveren via de kameraadschap die ze missen van in het leger.”

Voor het eerst neemt ook een Belgische oud-militair deel aan het project. “Ik heb 37 jaar actieve dienst in de Belgische luchtmacht achter de rug”, vertelt majoor Stef ‘Wolf’ Wolput (55) (rechts op de foto) uit Kampenhout. Hij kampt met een verlamming in zijn rechter onderbeen en kan ook zijn linkerhand maar beperkt bewegen. Wolput ging door een donkere periode maar vocht terug. Zo won hij drie medailles op de ‘Invictus Games’ in Den Haag. “Als Belg hier in Waterloo aan archeologie doen is al speciaal maar dat er tegelijk veteranen worden verenigd maakt dit tot iets heel bijzonder. Ieder van ons heeft wel iets meegemaakt tijdens zijn carrière of heeft moeilijkheden om van een heel actief militair leven over te stappen naar plots een rustig burgerleven. We zoeken allemaal een nieuwe toekomst en hier vind je de gelegenheid om met mekaar te kunnen praten over wat we hebben gezien of meegemaakt. De meeste van ons hebben in hun carrière internationaal samengewerkt. Dat zet zich hier dan verder.”

Wat werd er blootgelegd tot nog toe: veel (afgezaagde) ledematen, complete geraamten van paardachtigen, munitiedozen en als kers op de taart dus ook een skelet van vermoedelijk een soldaat. Sommige van die vondsten worden eruit gehaald als ze in goede staat verkeren, andere worden terug afgedekt. “Waarschijnlijk zijn we nog voor 10 jaar zoet om heel deze gracht op te graven. De doden, afgezaagde ledematen en afgemaakte dieren werden hier in dit massagraf gegooid om ziektes te voorkomen. Ik ben hier zelf al twee weken bezig. Dat zie je aan de blaren op mijn handen (lacht).”

“Het is een echt internationaal project”, vervolgt Dennis Abott. “Het idee is om er in de toekomst meer Belgen bij te betrekken. Hopelijk kan Stef het pad effenen zodat er meer veteranen en actieve militaire zich aandienen. We zouden graag hebben dat de Belgische regering zich ook meer achter dit project schaart, zoals dat in andere landen gebeurd. Momenteel zijn er een 100-tal mensen bij betrokken.”