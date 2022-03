Expo vertelt ver verleden van Asse en omstreken

In het Erfgoed Museum in Asse kan je sinds kort gaan kijken naar ‘Echo’s uit de Bronstijd. Dat is een tijdelijke tentoonstelling met 3500 jaar oude voorwerpen uit de bronstijd, die allemaal in de buurt werden opgegraven. En er zitten bijzondere vondsten tussen.

Niet meer dan zo’n twaalf vierkante meter telt de tijdelijke tentoonstelling ‘Echo’s uit de bronstijd’, maar daarom is ze niet minder interessant. Alle objecten zijn de voorbije jaren opgegraven op sites in Asse, Opwijk, Merchtem of Affligem. “Zo zijn er een aantal zeer mooie en vrij intacte stukken aardewerk”, zegt archeologe Kristine Magerman. “De stukken worden gedateerd in de late bronstijd of begin van de ijzertijd, dat wil zeggen tussen 1.100 voor en 400 voor Christus.”

Rond 2.000 voor Christus leert de mens dat hij niet alleen voorwerpen uit steen kan maken en gebruiken, maar ook uit brons. Ook de bezoekers zijn enthousiast. Zij kennen meestal enkel het Romeinse verleden van Asse. “Hoe de archeologen soms uit stukjes een groter geheel kunnen samenstellen, vind ik spectaculair”, zegt bezoeker Geert Sablon. “Als ik zoiets zou vinden op een akker, zou ik het niet herkennen als iets het bronstijdperk.”

De tijdelijke tentoonstelling loopt nog tot 30 juni en is telkens te bezoeken op de eerste en derde zondag van de maand.