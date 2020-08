Familie verongelukte Kayleigh wil antwoorden: “Wie zat er achter het stuur?”

Gisteren is het één jaar geleden dat Kayleigh Leemans, een meisje van 14 uit Asse, om het leven kwam bij een verkeersongeval in Nieuwerkerken bij Aalst. Op de plek van het ongeval werd gisteren een herdenkingsmoment gehouden voor het jonge verkeersslachtoffer. Top op de dag van vandaag weet de familie van Kayleigh niet wie er achter het stuur zat van de auto. Zij willen dan ook antwoorden op hun vragen.

Op 19 augustus 2019 crasht een auto met daarin vier tieners tegen een geparkeerde oplegger in Nieuwerkerken. De jongste inzittende, de 14-jarige Kayleigh Leemans, overleeft de klap niet. Een jaar na de feiten blijft de familie met heel veel vragen zitten, want het onderzoek vordert heel traag. "Het is niet te wijten aan de traagheid van de onderzoekers. Ik denk dat het eerder te wijten is aan het niet meewerken of bemoeilijken van de actoren die ook op het ogenblik van de feiten aanwezig waren", zegt Anthony Mallego, de advocaat van de moeder van Kayleigh, aan tvoost.

Eerst ging het parket ervan uit dat een jongen van 18 uit Aalst de bestuurder was. De jongen had gedronken, had een voorlopig rijbewijs en mocht op het moment van de feiten niet met de wagen rijden. Maar volgens gerechtelijke bronnen zou er nu twijfel zijn over wie er juist met de wagen reed. De nabestaanden van Kayleigh willen antwoorden zodat ze het aan het verwerkingsproces kunnen beginnen.

“Een jaar na de feiten zijn er verschillende bijkomende onderzoeken gevraagd om de waarheid aan het licht te brengen, maar tot op vandaag is er nog geen duidelijk antwoord”, aldus Mallego. "Het juridische aspect, antwoorden krijgen, is een deel van de verwerking. Zolang je die niet hebt is het heel moeilijk om het emotionele deel, in zoverre dat verwerkbaar is, te verwerken."