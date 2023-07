Federale overheid betaalde Noordrandgemeenten al 4,4 miljoen euro aan dwangsommen

Al meer dan twee jaar betaalt de federale overheid 50.000 euro per week aan Grimbergen, Machelen, Meise, Wemmel en Vilvoorde. De gemeenten trokken naar de rechtbank omdat de vliegtuigen boven hun hoofd er onwettig zouden vliegen. De rechtbank gaf hen gelijk. De federale overheid kreeg tot mei 2021 om de nodige aanpassingen te doen. Twee jaar later is dat nog altijd niet gebeurd, waardoor de gemeenten samen al 4,4 miljoen euro aan dwangsommen hebben ontvangen.