Feestzalen in Herne sluiten een na een de deuren

Tot voor kort telde Herne drie feestzalen in het centrum van de gemeente. De kans bestaat dat er straks geen enkel van overblijft en verenigingen moeten uitwijken naar deelgemeenten Herfelingen of Sint-Pieters-Kapelle. “Het is jammer voor het verenigingsleven in onze gemeente. Als er geen oplossing komt, bekijken we wat we als gemeente kunnen doen”, zegt burgemeester Kris Poelaert.

In Herne dreigt een ernstig tekort aan feestzalen voor het verenigingsleven. De feestzaal De Liberale Harmonie is al een tijdje dicht en die van De Egelantier maakt plaats voor appartementen. Daardoor moet ook het aanpalende café Moonlight de deuren sluiten. Daarbovenop kan de uitbater van de Katholieke Kring zijn café niet langer combineren met andere professionele activiteiten en zoekt daarom een overnemer. Bij het café hoort ook een veelgebruikte feestzaal. Op korte tijd ziet de Pajotse gemeente dus heel wat horeca tijdelijk of definitief de deuren sluiten.

“Nu het sociale leven na de coronacrisis herleeft, kunnen verenigingen hun eetfestijnen, bijeenkomsten of repetities niet organiseren omdat meerdere zalen de deuren hebben gesloten”, zucht burgemeester Kris Poelaert. “De klap voor het verenigingsleven is dan ook groot. Het is jammer dat ze zullen moeten uitwijken naar deelgemeenten of naburige gemeenten. We hopen dat er een overnemer wordt gevonden voor de Katholieke Kring. Ik ben ervan overtuigd dat die een rooskleurige toekomst tegemoet gaat. Met meer dan 80 verenigingen is het verenigingsleven groot in Herne."

Als de overnemer er niet komt, overweegt de gemeente in te grijpen door zelf een feestzaal te voorzien. "Dan gaan we moeten kijken of we op de site van De Markevallei, waar we toch heel wat toekomstplannen hebben, een oplossing kunnen bieden voor de vele verenigingen", aldus Poelaert.