Femke Hermans als Coopman tegen Ali!

Femke Hermans uit Steenhuffel bokst morgen misschien wel de belangrijkste kamp uit haar leven: die tegen de Amerikaanse Claressa Shields, 2-voudig Olympisch kampioen. Wint Femke, dan verovert ze in één klap 3 wereldtitels. De kamp is nu al legendarisch, net als die van Jean-Pierre Coopman tegen Ali bij de mannen, zoveel jaren geleden...

Femke treedt morgen aan in een arena in Los Angeles, Verenigde Staten, waar 18.000 aanwezigen zullen zijn. In de klasse van de middengewichten wacht als tegenstrever niemand minder dan Claressa Shields uit Amerika, de 2-voudige Olympische kampioen. Claressa is 23 en een echt fenomeen in de bokswereld.

Ondanks de kracht en de reputatie van de tegenstander, is Femke vastbesloten: "Ik ben van niemand bang. Ik heb een harde slag en met mij ben je nooit klaar". Hoedanook wordt de kamp wellicht de zwaarste uit de hele carrière van Femke uit Steenhuffel.

In mei won Femke Hermans al de WBO-wereldtitel. Als ze morgen wint, verovert ze in één klap 3 andere, grote titels in de resterende boksbonden: IBF, WBA en WBC.