Femma Rode viert 100-jarig bestaan met expo

Wat begon als de Vrouwengilde in Sint-Genesius-Rode, werd later de KAV en is nu Femma. De naam van de vereniging is in de loop van de voorbije eeuw een aantal keer veranderd, maar het hoofddoel niet. Femma brengt 100 jaar na z’n oprichting in Sint-Genesius-Rode nog altijd vrouwen samen. De geschiedenis van de vrouwenbeweging in Rode kan je gaan ontdekken in de H. Genesius-kerk in het dorpscentrum. De expo van Femma Rode is nog te bekijken op zaterdag 25 juni van 16 uur tot 18 uur en op zondag 26 juni van 10 uur tot 12 uur.