Fernandao nieuwe coach van Halle-Gooik

Fernandao wordt de nieuwe coach van Halle-Gooik. De 38-jarige Spanjaard sloot in november zijn indrukwekkende futsalcarrière af bij Halle-Gooik en keert nu, vier maanden later, terug naar de Bres als hoofdcoach. Fernandao tekent een contract voor anderhalf seizoen.

Halle-Gooik heeft niet lang zonder trainer gezeten. Amper vier dagen nadat Juan Francisco Fuentes de club verliet voor een avontuur bij de Japanse topclub Nagoya Oceans, stelt het met Fernandao al een opvolger aan. De 38-jarige Fernandao leidt vanaf vandaag de trainingen bij Halle-Gooik, samen met zijn assistent en landgenoot Albert Conejos Sobregués. Beide coaches tekenden een contract tot juni 2020.

Fernandao heeft een indrukwekkende carrière achter de rug in het futsal. Hij speelde zeven jaar bij FC Barcelona waarmee hij onder meer vier landstitels won. Fernandao speelde ook meer dan 100 interlands voor de Spaanse nationale ploeg. In november 2017 haalde Halle-Gooik de wereldtopper in huis, een jaar later kondigde hij er zijn afscheid aan als speler.

“Voor Fernandao wordt het zijn eerste ervaring als coach, maar in zijn laatste weken als speler werd het voor ons duidelijk dat hij een mooie toekomst had als coach. De komst van Fernandao is een nieuwe stap in de professionalisering van de club en de opmars naar de Europese top,” zegt algemeen manager Lieven Baert.