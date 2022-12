Fiberklaar wil Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw aansluiten op glasvezelnetwerk

Fiberklaar wil na Halle nu ook Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw aansluiten op zijn open glasvezelnetwerk. Het Vlaamse nutsbedrijf mikt op zo’n 27.000 huisaansluitingen. “De fibertrein raast door het land. Natuurlijk kunnen en willen we Vlaams-Brabant niet over het hoofd zien”, zegt Rik Missault van Fiberklaar.

Glasvezeltechnologie is nog vrij nieuw in Vlaanderen, maar daar wil Fiberklaar verandering in brengen. Het rolt momenteel een netwerk uit dat Vlaanderen binnen enkele jaren van supersnel en stabiel internet moet voorzien. In Halle veroorzaakten de werken voor aanleg van het netwerk voor de nodige frustraties, maar dat houdt Fiberklaar niet tegen. Het wil nu ook Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw aansluiten op het netwerk. “Als minstens 20% van de bewoners zich inschrijft voor een gratis huisaansluiting maken wij de rest van het aansluitbare gebied, voor wie dat wil, kosteloos Fiberklaar”, klinkt CEO Rik Missault veelbelovend. “Inwoners van Sint-Pieters-Leeuw moeten voor 2 januari interesse tonen in zo’n huisaansluiting, Dilbekenaars hebben tot 23 januari de tijd.”

Het bedrijf wil tegen 2028 anderhalf miljoen huishoudens aansluiten op zijn netwerk. “Dat is ook dringend nodig om onze fiberachterstand ten opzichte van de rest van Europa dicht te rijden. Een huisaansluiting bestaat uit een kabel vanaf de straat tot in de woning en eindigt in een contactdoos waarmee de woning toegang krijgt tot het glasvezelnetwerk. Dit is zonder abonnementsverplichting. De huisaansluiting en de werkzaamheden veranderen niets aan bestaande internetaansluitingen in de woning”, aldus Missault.