Fiets blijft aan populariteit winnen in Vlaams-Brabant

Het fietsverkeer in Vlaams-Brabant is in 2022 met 7 procent toegenomen in vergelijking met het jaar voordien. Dat blijkt uit de metingen die de provincie uitvoert op 16 locaties. “Fijn om te zien dat het aantal fietsverplaatsingen terug gestegen is”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “Het uitzonderlijke coronajaar 2020 zorgde voor een piek in het fietsverkeer waardoor de cijfers in 2021 wat lager lagen. Maar met de stijging nu hebben de Vlaams-Brabanders hun fiets terug gevonden. Het blijft één van onze speerpunten. Daarom investeren we jaarlijks in fietsinfrastructuur.”

Er is wel een keerzijde aan de medaille. Door het stijgend aantal fietsers neemt ook het aantal ongevallen met zwakke weggebruikers toe. Dat blijkt uit de Verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute, op basis van cijfers van de federale politie. 521 personen kwamen bij die ongevallen in 2022 om het leven in het verkeer. Het aantal fietsdoden steeg van 74 naar 95. Dat is het hoogste aantal ooit in ons land. In onze provincie kwamen er vorig jaar 34 mensen om in het verkeer, 6 minder dan het jaar voordien.

“De cijfers tonen een verontrustende stijging van het aantal doden bij kwetsbare weggebruikers. 1 op de 3 verkeersdoden in ons land is een voetganger of fietser. Bij de fietsers waren er zelfs nooit eerder zo veel doden. Ook het stijgende aantal ongevallen met e-steps moet nauwlettend in de gaten gehouden worden”, zegt Stef Willems van Vias. “Vorig jaar kwam elke twee dagen een voetganger of fietser om het leven.”