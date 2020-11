Fiets wordt baas in 14 Kampenhoutse straten

De gemeente Kampenhout gaat tegen de lente van volgend jaar 14 straten inkleuren als fietsstraat. In zo’n straat hebben fietsers voorrang en mag je ze als autobestuurder niet inhalen. Auto’s mogen er ook maar maximum 30 kilometer per uur rijden.

Volgens de gemeente Kampenhout gaat het vooral om smalle wegen en straten rondom schoolomgevingen waar nu al vaak een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur geldt. De voorbije maanden deed de verkeerscommissie voorstellen, met 14 fietsstraten tot resultaat. “We geven meer ruimte aan de fietsers in het straatbeeld”, zegt schepen van Mobiliteit Stefan Imbrechts. “In eerste instantie verwachten we enkele hardleerse chauffeurs, maar we willen het fietsverkeer op een veilige manier stimuleren. De signalisatie moet aangekocht en geplaatst worden. Alles kan verwacht worden tegen in het voorjaar van 2021.”

Welke straten in Kampenhout worden straks fietsstraten?

- Binnenveldstraat ,

- Laarstraat tussen nr 52 G

- Grootveldstraat

- Dorpsstraat tussen Tritsstraat en Fred. Wouterslaan

- Geilroedeweg tussen Rood klooster en Brouwerijstraat

- Molenveldstraat tussen Kriekelaarstraat en Perksesteenweg

- Kriekelaarstraat.

In de schoolomgevingen :

- Biststraat tussen korte straat en OLV straat,

- Bogaertstraat vanaf Peperstraat tot voorbij de school,

- Van Bellighenlaan tussen Haachtsesteenweg en Tiendeschuurstraat

- Warandestraat tussen Stationsstraat en Haachtsesteenweg

- Brouwerijstraat tussen Geilroedeweg en Dorpsstraat

- Loverdal-Kerkwegel

- Terloonststraat tussen Paddesijp en Aarschotsebaan