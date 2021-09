Fietsdiefstallen binnenkort strenger bestraft

Vanaf volgend jaar worden fietsdiefstallen strenger bestraft. Overal in ons land wordt een lik-op-stukbeleid ingevoerd. De politie zal dan iedere fietsdief die ze betrappen een boete van 250 euro geven. Fietsdieven die niet aan hun proefstuk toe zijn en dievenbendes zullen vervolgd worden en voor de rechter moeten verschijnen.

Dagelijks worden in ons land 230 fietsen gestolen. Omdat politie zich vaak moet bezighouden met zwaardere criminaliteit, wordt er niet systematisch tegen opgetreden. Volgens justitie ontstaat op die manier een vorm van straffeloosheid. “Het zorgt voor een vicieuze cirkel, want voor de politie is het op die manier ook niet motiverend om een fietsdief te pakken”, zegt Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. “Terwijl een fietsdiefstal wel degelijk een serieuze impact heeft voor het slachtoffer. Zeker met de groeiende populariteit van elektrische fietsen die niet goedkoop zijn.”

Van Quickenborne wil dan ook een eind maken aan die straffeloosheid. Iedere fietsdief die betrapt wordt, zal vanaf volgend jaar een boete krijgen van 250 euro. Als er schade is aan de fiets of het slot dan moet de dief die eveneens vergoeden. “Fietsdiefstallen zijn één van de meest ergerlijke fenomenen klasseren. Met de lik-op-stuk boete treden we snel en doortastend op”, aldus Van Quickenborne.