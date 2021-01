Fietsers- en voetgangersbrug over Leopold III-laan in Diegem in zicht

Normaal gezien begint eind deze zomer de aanleg van de fietsers- en voetgangersbrug over de Leopold III-laan in Diegem. Met een lengte van zo’n 700 meter wordt het één van de langste fietsbruggen in ons land. Eind volgend jaar moet de brug klaar zijn.