Fijnstof in de Rand: balans na 1 jaar niet rooskleurig

Eind maart 2018 startte Fijn Stof in de Rand, een initiatief van geëngageerde burgers die zich zorgen maken over de luchtkwaliteit in de brede rand rond Brussel. De beweging maakt na een jaar metingen de balans op en is niet bepaald optimistisch gestemd.

Het burgerinitiatief Fijn Stof in de Rand meet de hoeveelheid fijnstof op een honderdtal meetpunten in de brede rand rond de hoofdstad. De initiatiefnemers beschikken voor een hele reeks meetpunten intussen over data van 300 dagen of meer. “Naast de real-time metingen kunnen we nu ook naar de resultaten op langere termijn kijken, tenminste voor de gemeenten waar we meer dan 2 sensoren hebben ”, zegt initiatiefneemster Sarah Sneyers (Groen Merchtem). Het gaat dan om Londerzeel, Asse (+deelgemeente Mollem), Grimbergen, Meise (+deelgemeente Wolvertem), Vilvoorde, Merchtem en Tervuren. In die laatste gemeente is de lucht volgens de metingen beduidend minder vervuild dan in de anderen.

De waarden worden getoetst aan de wettelijke EU-normen en de strengere richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De resultaten maken een onderscheid tussen PM10 (fijnstofdeeltjes met een diameter tot 10 micron) en PM 2.5 (tot 2,5 micron). Deze laatste zijn veel schadelijker voor de gezondheid omdat zij dieper doordringen in de longen en de bloedbaan. Voor de eerste soort (PM10) wordt de Europese daggrens in de Noordrand niet gehaald. De strengere richtlijn van de WHO is nog verder af; daar zitten de resultaten van alle meetpunten een stuk boven. Ook de WHO jaaradvieswaarden voor beide types fijnstofdeeltjes worden op de meeste plaatsen overschreden.