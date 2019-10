Flitsmarathon: bijna 1 op 4 geflitst in Zone AMOW

Politiezone AMOW heeft de resultaten bekendgemaakt van de flitsmarathon gisteren. Bij controles op 9 locaties in Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel liep zowat 22,50% tegen de flitslamp. In de zone KASTZE ging het om een dikke 10% van de gecontroleerde wagens.

De herfsteditie van de flitsmarathon toont andermaal dat dergelijke acties nodig blijven. Op bijna 1500 voertuigen die de flitsapparatuur passeerden, reden er in de zone AMOW 335 te snel, ofwel 22,50%, nagenoeg één bestuurder op vier. De apparaten stonden opgesteld op 9 locaties in Asse (Nerviërsstraat en Leyniersdreef), Opwijk (Steenweg en Klei), Merchtem (De Boeckstraat, Nieuwelaan en Heirbaan) en Wemmel (Windberg en Robbrechtstraat).

De agenten van zone AMOW noteerden ook enkele torenhoge snelheden: uitschieter was een bestuurder die in de bebouwde kom van Opwijk (straat Steenweg) aan 96km/u raasde, waar de maximaal toegelaten snelheid 50 km/u bedraagt.

De politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) controleerde 5.323 voertuigen. 579 bestuurders, of bijna 11%, werden geflitst. De grootste snelheidsduivel liet op de Haachtsesteenweg in Steenokkerzeel liefst 153 kilometer per uur optekenen. De snelheid is er beperkt tot 70 km/u. Het rijbewijs van de bestuurder werd voor 15 dagen ingetrokken. Opvallend: op de Perksesteenweg flitste de politie ook een speed pedelec. Die reed aan 42 km/u in een zone 30.