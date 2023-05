Franky restaureerde Sabena-kunstwerk, maar vindt er geen nieuwe plek voor

100 jaar geleden voerde Sabena zijn eerste vlucht uit. In 2001 ging de luchtvaartmaatschappij failliet maar Franky Van Praet uit Machelen is Sabena nog lang niet vergeten. Hij restaureerde 'Super Ruimte', een vergeten kunstwerk van Charles Delporte dat op het Europaplein in Brussel stond. Nu is het werk klaar en hoewel hij hulp zou krijgen van de gemeente, geraakt hij niet van het standbeeld af.

Franky Van Praet uit Machelen ontfermde zich anderhalf jaar geleden over 'Super Ruimte', een Sabena-kunstwerk dat lange tijd lag te verkommeren op een bedrijventerrein in Mechelen. Franky, die zelf 30 jaar lang voor Sabena werkte, begon het werk te restaureren. “Nu, 100 jaar na de eerste vlucht van Sabena’, wil ik het graag teruggeven aan de maatschappij”, vertelt Franky. “Maar jammer genoeg is geen enkele gemeente kandidaat. Ik heb het al gevraagd aan Machelen, Zaventem, Perk, Grimbergen, … Overal willen ze het wel zetten, maar als puntje dan bij paaltje komt, krijg je geen antwoord meer." Een dure grap voor Franky, want het geld voor de renovatie komt uit zijn eigen portefeuille. “Zonder werkuren zal het toch rond de 6000 euro zijn, alleen al qua materiaal. Ik moet er niets aan verdienen, zolang het maar terug in de maatschappij belandt."