Galmaarden legt buitenschoolse activiteiten drie weken stil

Galmaarden legt tot en met 21 februari alle buiteschoolse activiteiten voor jongeren tot 18 jaar stil. De gemeente kampt met afzonderlijke COVID-19-uitbraken in een woonzorgcentrum en lagere school. "Omdat er aanwijzingen zijn dat het om de Britse variant gaat, moeten we uiterst voorzichtig zijn", zegt burgemeester Patrick Decat.

In woonzorgcentrum De Zwaluw in Vollezele raakten zeker 30 bewoners besmet met het coronavirus. Basisschool De Knipoog in Tollembeek is sinds gisteren gesloten na een reeks positieve testresultaten. In het Baljuwhuis werd een mobiel testcentrum opgericht waar alle leerlingen getest werden. Vrijdag ondergaan ze een tweede test in het testcentrum van Herne. De resultaten daarvan moeten uitwijzen of de school volgende week opnieuw open kan. De andere Galmaardse scholen blijven voorlopig gespaard, maar toch grijpt de gemeente in.

“We zijn eerder voorstaander van een zeer korte, maar krachtige inperking van de sociale contacten van jongeren. We beperken de maatregelen dan ook in de tijd tot en met het einde van de krokusvakantie”, zegt burgemeester Patrick Decat. “We willen het virus in deze periode trachten te ‘verlammen’ door enkel nog activiteiten toe te staan in de gezinsbubbel thuis en de klasbubbel op school. Alle andere buitenschoolse activiteiten in club of vereniging, kampen en speelpleinwerkingen worden verboden.”

Daarnaast volgt de gemeente ook de situatie in de Oost-Vlaamse stad Geraardsbergen op de voet. “De uitbraak daar baart ons zorgen omdat heel wat jongeren uit Galmaarden er naar school gaan”, gaat Decat verder. “We beseffen dat we opnieuw de jongeren treffen in hun vrijheden en de clubs in hun actieve werking. Dat verdienen ze niet, maar de cijfers maken duidelijk dat het virus in deze leeftijdsgroep meer dan ooit tevoren circuleert.”