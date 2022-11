Gault&Millau geeft Sir Kwinten 17 op 20

Sir Kwinten heeft een score van maar liefst 17 op 20 gekregen in de nieuwe gids van Gault&Millau. Volgens de gids zetten kok Glenn Verhasselt en sommelier Yanick Dehandschutter hun opmars richting culinaire top van ons land voort. “Het steile parcours van dit duo is opmerkelijk”, aldus Gault&Millau.

Jaar na jaar krijgt Sir Kwinten lovende commentaren van Gault&Millau. De culinaire gids krijgt in de nieuwe editie 17 op 20 en is daarmee 'Nieuw aan de top'. “Een zestal jaar geleden kookten Yanick Dehandschutter en Glenn Verhasselt twee koksmutsen bij elkaar en vandaag pronken ze zonder moeite met vier stuks en komen terecht de 17+ Club binnen”, is Gault&Millau lovend. “De opgang is zeker te danken aan het talent van Glenn Verhasselt, onze voormalige Jonge Chef van het Jaar. Voor de wijnen zorgt de meermaals bekroonde sommelier Yanick.”

Glenn Verhasselt is de eerste winnaar van onze RINGtv Junior Kok-kookwedstijd. In 2019 kreeg het Lennikse restaurant een eerste Michelinster. Restaurant Alain Bianchin in Overijse krijgt 16,5 op 20 van Gault&Millau, restaurant Michel in Groot-Bijgaarden, Le Gril Aux Herbes d'Evan in Wemmel en Terborght in Huizingen krijgen elk 15,5 op 20.