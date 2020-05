Gebruik sociale media RINGtv piekt door coronacrisis

Sinds het prille begin van de coronacrisis op 4 maart zien dagelijks 40.000 mensen minstens één keer één van onze berichten. Dat is bijna dubbel zoveel als de maanden ervoor. Het dagelijks bereik op de Facebookpagina lag in maart en april 70% hoger in vergelijking met vorig jaar. Op 12 en 13 maart, bij het begin van de lockdown, steeg dat dagbereik zelfs naar 175.000 en 133.000 mensen per dag.

RINGtv paste zijn aanbod op sociale media ook aan door de coronacrisis. Zo liep de voorbije weken onder meer de rubriek #DOORBIJTERS, startte gisteren #TUINHIEREN en spreken burgemeesters uit het zendgebied de burger moed in via de rubriek #HARTONDERDERIEM. De komende weken zitten nog andere rubrieken en acties in de pijplijn

Verder blijven we ook aandacht schenken aan positieve verhalen uit de samenleving. Ze zijn een tegengewicht voor het vaak harde nieuws en de beangstigende cijfers rond de coronacrisis. Dat dat aanbod gesmaakt werd blijkt uit de reacties op onze berichten. Dat aantal ligt anderhalf keer zo hoog in vergelijking met voor de crisis.

Tot slot is ook het aantal Facebookgebruikers dat onze pagina volgt en liket aanzienlijk gestegen. In het begin van dit jaar nam het aantal volgers maandelijks met zo’n 290 toe. De voorbije twee maanden bedroeg dat aantal zo’n 650. De toename van het aantal likes tot slot verdubbelde de voorbije twee maanden.

Deze positieve cijfers van de sociale media zijn net als de groeiende belangstelling voor de website de beste appreciatie die een regionale televisiezender zich kan wensen. En ze bevestigen ook dat jouw regionale zender ook na 25 jaar nog lang niet is uitgezongen.