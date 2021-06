Gedaan met parkeerchaos op carpoolparking Meise

update

De twee vaccinatiecentra in de Zennevallei, De Bres in Halle en DOC in Alsemberg, zijn op zoek naar 600 jongeren die zich vervroegd willen laten vaccineren met het Johnson & Johnson-vaccin. Wie zich nu inschrijft, krijgt wellicht maandag al z’n prik. Ook in Affligem en Asse klinkt een dergelijke...