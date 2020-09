Geen avondcross in Diegem dit jaar

De jaarlijkse veldrit in Diegem gaat eind december niet door. De organisatoren van de cross kregen door de coronamaatregelen geen groen licht van het gemeentebestuur, weet VRT. Dit betekent dat er in de kerstperiode voor het eerst in 45 jaar geen wielerwedstrijd wordt gereden in Diegem.