Geen carnaval Halle in 2021

Na 2020 komt er ook in 2021 geen editie van carnaval Halle. Dat hebben organisator Halattraction en de stad Halle na overleg beslist. “Het is geen evidente beslissing en een hele zware beslissing, maar de prognoses zijn dermate ongunstig, waardoor we organisatorisch niet aan de slag kunnen”, reageert Jos Appelmans van Halattraction.

Het is naar eigen zeggen met spijt in het hart en een krop in de keel dat de organisatie de annulatie van carnaval Halle aankondigt. “Het ziet er naar uit dat de veiligheidsmaatregelen nog een tijdje van kracht zullen blijven. Maar als er geen zorgeloze en volwaardige carnaval kan worden georganiseerd zoals Halle dat gewoon is, zit er niets anders op dan te wachten tot 2022”, vindt burgemeester Marc Snoeck.

Ook de carnavalsgroepen gaven in het verleden al aan dat ze enkel een volwaardig carnavalsfeest willen vieren zoals dat al meer dan 100 jaar het geval is: met halfvasten in maart. "Afhankelijk van de evolutie van het coronavirus zal er misschien toch een feestje kunnen worden gebouw of een kermis georganiseerd kunnen worden, maar deze boodschap zal opnieuw zeer hard zal aankomen bij iedereen met een hart voor carnaval", zegt Jos Appelmans van Halattraction.