Geen carnaval Halle meer dit jaar

Organisator Halattraction ziet definitief af van de organisatie van een carnavalstoet in Halle dit jaar. Carnaval in Halle, dat qua publieke belangstelling na Aalst de tweede grootste is van het land, was gepland voor dit weekend. Omwille van het coronavirus was er vorige week eerst nog sprake van een uitstel tot september.

"De afgelasting betekent een zware financiële klap voor de organisatie. De foorreizigers, die voor de grootste inkomsten zorgen, kunnen er wegens andere contracten in september niet aanwezig zijn. We weten momenteel ook niet waar we moeten blijven met al die carnavalwagens die voor deze stoet werden opgebouwd. Tot slot is er de onzekerheid of de problemen met het coronavirus tegen het najaar helemaal opgelost zullen zijn", aldus Jos Appelmans, voorzitter van Halattraction. Gaat de carnavalstoet dit najaar dus definitief niet door, dan denkt Halattraction in die periode wel om iets kleiner te organiseren zoals bijvoorbeeld een groot feest. Wat dat juist zal zijn wil Jos Appelmans nog bespreken met de carnavalgroepen en de stad Halle.