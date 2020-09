Geen code oranje voor scholen in Vilvoorde

Vilvoorde beslist om alle scholen op het grondgebied van de stad volgende week te laten starten in code geel. De Risk Assessment Group had gesuggereerd dat Vilvoorde, gezien de ernst van de situatie, misschien best de crisiscel zou samenroepen met het oog op de overschakeling naar code oranje. Maar volgens schepen van onderwijs Jo De Ro is dat niet nodig.

Volgens Jo De Ro kwam die crisiscel gisteren al samen en is een nieuwe vergadering dus niet nodig.

"We hebben alle cijfers bekeken,cijfers die we zelf hebben vanuit het ziekenhuis en de huisartsen, van de VUB, Sciensano en het Agentschap Zorg & Gezondheid", zegt schepen Jo De Ro. "En op basis van die cijfers en het goede verloop in de scholen deze week rond preventieve quarantaines, hebben we unaniem beslist om volgende week opnieuw in code geel de scholen te laten starten en dit voor het ganse grondgebied."

In Vilvoorde komen dus voorlopig geen bijkomende maatregelen. Wel worden de scholen opgeroepen om de procedures goed na te leven. "We hebben hen ook attent gemaakt op de aanpassing van de mondmaskerplicht in onze stad", aldus Jo De Ro. "In een kleinere zone in het stadscentrum is het nog altijd verplicht om het mondmasker te dragen, maar ook in de schoolomgeving. Als ouders hun kinderen naar school brengen, zijn ze verplicht een mondmasker aan te doen en de politie zal daar vanaf volgende week strenger op controleren."