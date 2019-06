Geen congrescentrum in oud gemeentehuis

Er komt dan toch geen kleinschalig congrescentrum en co-workingplek in het oude gemeentehuis van Vlezenbeek. Omdat het gebouwd intussen beschermd is, kan de concessiehouder nog amper veranderingen aan het interieur doen. De overeenkomst is in onderling overleg opgezegd.

De concessiehouder kon nog wel veranderingen doen, maar moest dan goedkeuring vragen aan dienst erfgoed van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. De bescherming van het gemeentehuis als monument betekende ook dat de kosten voor de concessiehouder hoger zouden oplopen.

In overleg wordt de concessie nu stopgezet. “De gemeente zal het contract die de concessiehouder had met de architect overnemen, zodat de renovatie van de buitenkant snel kan starten. Hiervoor is 500.000 euro voorzien. Door die overeenkomst vermijden we gerechtelijke procedures”, aldus de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Over de nieuwe bestemming van het pand is nog niets beslist. Sint-Pieters-Leeuw zet tot slot twee andere gebouwen in het uitstalraam: de leegstaande gebouwen van de lagere school Puur Natuur en het vredegerecht in Ruisbroek.