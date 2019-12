Geen enkele nieuwe windmolen in Vlaams-Brabant

Vlaanderen telt in totaal 543 windmolens, maar amper 25 daarvan staan in de provincie Vlaams-Brabant. Volgens de Vlaamse Windenergie Associatie ligt een verklaring bij de luchthaven van Zaventem. Door die luchthaven zijn de regels om windmolens te plaatsen bijzonder streng. En daarom is er in onze provincie dit jaar geen enkele windmolen bijgekomen. In heel Vlaanderen ging het om 25 windmolens en ook dat is het laagste aantal sinds 2013. Alles samen produceren de windmolens in Vlaanderen 1300 megawatt, dat is even veel als een grote kerncentrale.