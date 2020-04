Geen grote zomerfestivals voor 31 augustus

Het verbod op massaevenementen was te verwachten. Virologen lieten de voorbije weken al uitschijnen dat de kans zeer klein was dat grote festivals deze zomer konden doorgaan. In onze regio gelastte de Weerdse Bierfeesten al zijn editie af. Ook pop-upzomerbar Zanzibar slaat een jaartje over. De maatregel betekent ook dat Paradise City in Perk waarschijnlijk niet zal kunnen doorgaan. Het driedaagse festival lokte de voorbije zomer meer dan 20.000 bezoekers. Al ligt de definitie van een groot festival nog niet vast.

"Als we een cijfer van maximaal aantal bezoekers bepalen voor een massaevenement, zien we dat organisaties dat aantal net niet toelaten. Dat zagen we bij het begin van de maatregelen. Dat kan niet de bedoeling zijn", zegt eerste minister Sophie Wilmès. "We moeten kijken hoe het virus evolueert de komende weken en zullen pas dan gedetailleerder kunnen zeggen wat mag en niet. Maar de echt grote festivals, waarvoor België toch internationaal bekend is, komen er deze zomer niet."

Vraag is of de overheid ook sportwedstrijden tot massaevenementen rekent. "Daar is nog geen uitsluitsel over. Er is een aanvraag voor sportwedstrijden achter gesloten deuren. Dat voorstel wordt nog bestudeerd", aldus Wilmès.