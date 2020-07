Geen jaarmarkten in Sint-Pieters-Leeuw, Merchtem en Wemmel

Het Leeuwse bestuur denkt dat het onmogelijk is om deze evenementen - die steevast heel wat volk met zich meebrengen - in coronaveilige omstandigheden te organiseren. Daarom worden alle jaarmarkten in 2020 geannuleerd. De kermissen kunnen wel doorgaan, uiteraard met de nodige maatregelen en op voorwaarde dat de overheid geen strengere maatregelen aankondigt. Ook kermis Negenmanneke kan doorgaan, maar de randactiviteiten die sinds vorig jaar werden opgestart niet.

“Het is met veel spijt in het hart dat we deze beslissingen nemen, want het zal voor het eerst zijn in vele jaren dat onze jaarmarkten niet kunnen doorgaan. We hadden de beslissing nog even uitgesteld in afwachting van de evolutie van een eventuele tweede golf, maar het is nu wel duidelijk dat die ingezet is", zegt burgemeester Luc Deconinck. "We moeten voorrang geven aan de gezondheid en de veiligheid van de burgers. We zullen overleggen met de handelaarsverenigingen om na te gaan of en wanneer eventueel alternatieve, kleinere evenementen in veilige coronaomstandigheden kunnen georganiseerd worden.“

Ook in Wemmel en Merchtem gaan de jaarmarkten en kermissen niet door. Bij het begin van de zomer hadden beide gemeenten ingezet op een 'light-versie', maar ook dat plan belandt in de prullenmand. Het gevolg is dat er met de traditionele halfoogst half augustus in beide gemeenten na enkele decennia dus geen activiteit is. “We kunnen niet anders”, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel). “Ook alle andere activiteiten in Wemmel zijn inmiddels geschrapt deze zomer. We bekijken wat er eventueel nog mogelijk is, maar koester geen grote hoop, want het is heel erg moeilijk. De situatie verandert heel erg snel.”