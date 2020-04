Geen Weerdse Bierfeesten dit jaar

Strikt gezien vallen de Bierfeesten buiten de huidige periode van verstrengde maatregelen in het kader van de coronacrisis, die voorlopig loopt tot en met 19 april 2020. Maar toch laat burgemeester Veerle Geerinckx het evenement niet doorgaan. ‘Organisatoren moeten weten waar ze aan toe zijn’, aldus Geerinckx. ‘Wij vragen steeds een goede voorbereiding van evenementen dus ook in de omgekeerde richting is het belangrijk dat wij duidelijkheid scheppen. Enerzijds zou een samenscholing van zoveel mensen niet ongevaarlijk zijn en anderzijds is het onmogelijk om in de huidige omstandigheden zo’n groot evenement degelijk voor te bereiden. Ook alle andere evenementen met een grote impact die in Zemst gepland staan tot 1 juni gaan we screenen."

De organisatoren van de Bierfeesten begrijpen de beslissing van de burgemeester en stellen alles in het werk om alle betrokkenen (leveranciers, contractanten, bezoekers,…) op de hoogte te brengen. De feesten verschuiven naar een latere datum was om diverse redenen niet mogelijk. Wel is er al een datum voor volgend jaar: 7 en 8 mei 2021.