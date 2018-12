'Geland in de Rand' volgt Syriër Zahid

'Geland in de Rand' is de naam van een nieuwe reeks op RINGtv waarin mensen worden gevolgd die vanuit het buitenland in De Rand zijn komen wonen en die volop bezig zijn met zich te integreren en Nederlands te leren. In de tweede aflevering van 'Geland in de Rand' volgt RINGtv Zahid, een vluchteling uit Syrië.

Zahid was in Merchtem terechtgekomen en leerde er Renaat Schoukens kennen, de man die in Merchtem integratieambtenaar is. De 2 werden vrienden en uit die vriendschap ontstond het project 'Ik heb een droom'. Zahid leerde in sneltempo Nederlands leerde en ging met Merchtemenaren in gesprek met behulp van huiskamerbabbels. Via die babbels wilde Zahid de Vlaamse cultuur leren kennen en gaf hij de Merchtemenaren de kans om de Syrische cultuur te ontdekken. Daarbij werden geen thema's uit de weg gegaan.

Ibrahim Rahmah, een uit Irak gevluchte persfotograaf, maakte van de huiskamerbabbels opnames. Die zijn uitgemond in de kortfilm 'Ik heb een droom'. De film wordt in het August De Boeckhuis voorgesteld. Ondertussen woont Zahid in Antwerpen voor zijn studie maatschappelijk werk. Hij mist Merchtem, maar de gemeente mist ook Zahid, die met zijn kortfilm blijkbaar veel indruk maakte. De reacties op de film die werd voorgesteld, zijn uitermate positief.

Zahid en Renaat willen met de kortfilm naar scholen en verenigingen trekken om zo het verhaal over de vlucht en de integratie van Zahid te verspreiden.