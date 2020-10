Geluidsmuren amper geplaatst of al beklad met graffiti

De geluidsschermen langs de Ring rond Brussel in Wezembeek-Oppem en Kraainem worden nog volop geplaatst en toch zijn ze nu al beklad met graffiti. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemer dienen een klacht in tegen onbekenden. De politie zal ook meer patrouilleren in en rondom de werfzone.

In augustus is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de plaatsing van geluidsschermen in Wezembeek-Oppem en Kraainem. Hoewel de klus nog volop bezig is, zijn er al een heel aantal schermen beklad met graffititags. “We betreuren dit ten zeerste en hopen dat het gaat stoppen”, zegt woordvoerder Anton De Coster. “Er zijn zelfs schermen beklad die nog niet geplaatst waren. Hopelijk kan de politie de daders op heterdaad betrappen.”

Ook de gemeenten Kraainem en Wezembeek-Oppem zijn niet te spreken over de bekladde geluidsschermen. “Het is rampzalig”, zucht burgemeester Frédéric Petit (LB-Union) van Wezembeek-Oppem. “Het is ongelooflijk hoe snel ze zijn. Soms gebeurt het dat de muren binnen de 24 uur of zelfs de nacht na de plaatsing al onmiddellijk beklad zijn. We kunnen moeilijk tegen de politie zeggen dat ze er een hele nacht de wacht moeten houden.

De politie gaat wel een patrouille inzetten om ook op de Ring controleren in de hoop zo te daders te kunnen betrappen. In totaal komt er lans de Ring rond Brussel zowat 8 kilometer aan nieuwe geluidsschermen. Het Agentschap Wegen en Verkeer maakte daar een budget van 15 miljoen euro vrij.