Gemberdrank als alternatief voor koffie en water

Al 45.000 mensen hebben zich geëngageerd om een maand lang geen alcohol te drinken. Het is vandaag dan ook de start van Tournée Minérale, waarbij alcohol een maand taboe is. Wie op zoek is naar een lekker en alcoholvrij initiatief, kan proeven van Gimber, een drankje op basis van suiker en gember, ontwikkeld door Hallenaar Dimitri Oosterlynck.

Omdat het niet altijd water of koffie hoeft te zijn, kunnen deelnemers aan Tournée Minérale hun toevlucht zoeken bij een gezond en lekker alternatief. Dimitri Oosterlynck ontwikkelde een paar maanden geleden 'Gimber', een drankje op basis van gember. HIj deed dat om zijn eigen alcoholgebruik te verminderen. Met succes...

Gimber is gemaakt op basis van Peruviaanse gember, volgens Dimitri een zeer karakter- en smaakvolle gember. Na het nodige experimenteerwerk was Gimber geboren, een drankje waar ook kruiden en limoen zijn aan toegevoegd. Puur moet je Gimber niet drinken, het wordt aangeraden om er een beetje spuitwater aan toe te voegen. Gimber is een 100 % biologisch product zonder toegevoegde bewaar- en kleurstoffen.

In Ruisbroek heeft Oosterlynck nu een eigen werkruimte. Het drankje is intussen in heel ons land te verkrijgen en ook buiten België is de interesse groot.