Gemeenten bellen oudere inwoners op

Tijdens deze coronapandemie zijn oudere mensen in onze samenleving het meest kwetsbaar. Door de maatregelen komen zij nu vaak in een isolement terecht. Een aantal gemeenten neemt daarom het initiatief om met een belactie zoveel mogelijk alleenstaande 80-plussers op te bellen.

Onder meer in Hoeilaart en Liedekerke bellen medewerkers van de sociale dienst van Liedekerke elke 80-plusser op. Om hun noden in kaart te brengen en om de eenzaamheid een stuk te doorbreken.“De mensen zijn allemaal heel tevreden dat we hen opbelden, ze vonden dat heel leuk. De meeste mensen hadden geen hulp nodig. Ze kregen die van buren of kinderen, maar ze vonden het heel fijn dat de gemeente dit initiatief nam”, zegt Rita Triest (CD&V Plus), de Schepen voor Sociale Zaken en Welzijn in Liedekerke.

Mensen die wel hulp nodig hebben, hebben ook vaak dezelfde noden. “Het gaat vooral om de vraag om boodschappen te doen en mensen die wat eenzaam zijn. Daar hebben we een oplossing voor gevonden. De redders van het zwembad, dat door de coronamaatregelen gesloten moet blijven, gaan de oudere mensen bezoeken of opbellen in de namiddag”, besluit Triest.