Gemengde gevoelens bij start koopjesperiode

Na het mooie lenteweer van dit weekend, starten de koopjes vandaag in de plensende regen. Bovendien hangen er sowieso al lang donderwolken boven de retailsector door de coronamaatregelen van het afgelopen jaar. Want heel wat mensen hebben door de lockdown de weg naar het digitaal winkelen gevonden.

Veel reden tot feeststemming was er vandaag niet in Halle. Daar zat het weer voor veel tussen. De winkeliers in Halle weten nu al dat deze koopjesperiode het afgelopen coronajaar niet zal goedmaken. „Ik denk niet dat we moeten verwachten wat we andere jaren verwachten“, zegt handelaar Philip Demanet. „Naar mijn mening zal het kort en krachtig zijn, of tenminste toch kort. Krachtig dat weten we nog niet.“

Corona heeft nog altijd een grote invloed, al hopen ze dat de minder ziekmakende omikronvariant mensen minder afschrikt om te winkelen. „We merken ook een verschil aankoopgedrag“, zegt verkoopster Ellen Machiels. „Ze wachten meer en gaan minder impulsief kopen. Ik denk dat de mensen veel meer sparen voor andere dingen: voor eens op vakantie te gaan of om eens goed te gaan eten, maar minder voor kleren.“

In Halle zijn de handelaars wel tevreden over de afgelopen kerstperiode. „Ik heb de indruk dat de mensen tijden kerst en nieuw hun uiterste best gedaan hebben om inkopen te doen. Naar solden toe zijn onze verwachtingen lager“, besluit Demanet.