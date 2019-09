Getroffen familie doet oproep voor foto’s na bedrijfsbrand in Herne

De familie Van Sinay, die zaterdag hun land- en tuinbouwbedrijf in Herne in de vlammen zagen opgaan, doet een oproep. Ze willen zoveel mogelijk foto’s verzamelen van in en rond de zaak, om het verzekeringsdossier vooruit te helpen.

Zaterdagmiddag rond half vier brak een hevige brand uit die de grote loods van het bedrijf in de as legde. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. “Het is een groot verlies, maar we gaan niet bij de pakken blijven zitten!”, zegt Isaline Van Sinay in een bericht op Facebook. “We roepen alle mensen op die ooit foto's hebben genomen van onze tractors, grasmachines, onderdelen, werkplaats, stock, oldtimers en zo veel meer... om ze door te sturen. Twijfel niet, ook al is het een foto van de voorgevel waar we een beetje kunnen binnenkijken. Het zou een enorme hulp zijn in verband met de verzekering.”