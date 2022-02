Gewapende overvallers maken buit in buurtwinkel Vilvoorde

De buurtwinkel aan de Damstraat in Houtem bij Vilvoorde is donderdagavond overvallen door twee gewapende mannen. Ze gingen aan de haal met ongeveer 600 cash uit de kassa en zowat 150 pakjes sigaretten. Na een klopjacht kon één van hen, een 16-jarige Vilvoordenaar, opgepakt worden.

De overval vond plaats rond 21u30. “Twee gemaskerde mannen stormden toen binnen”, vertelt zaakvoerster Kaur Sukhwinder (33). “Ze richtten een wapen op mij en bedreigden mij in het Engels. Ik mocht zeker niet weglopen. Ze hebben de kassa opengetrokken en een van hen is die meteen beginnen leegmaken. De kassa is echter op een gegeven moment op de grond gedonderd. Ik werd ook verplicht om een zak te helpen vullen met pakjes sigaretten.”

Na amper anderhalve minuut namen de daders te voet de vlucht. “Buiten hebben ze een schot in de lucht gelost. Mogelijk wilden ze mensen afschrikken die in het café zaten en ons ter hulp wilden snellen. We hebben meteen de politie gebeld die heel snel ter plaatse was. Zij hebben meteen vingerafdrukken genomen en de camerabeelden bekeken waarop de daders te zien waren. Daarna is er nog een helikopter opgeroepen die uren heeft rondgehangen.”

Kaur, die van Indische origine is, heeft de winkel pas sinds april vorig jaar overgenomen. “De shock is groot. Gelukkig hebben ze mij niet aangeraakt.”

Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt de feiten. “Eén van de daders kon gearresteerd worden in Houtem”, zegt woordvoerster Carol Vercarre. “Het gaat om een 16-jarige uit Vilvoorde. Hij gaf de feiten toe en blijkt ook nog in aanmerking te komen voor een eerdere handtasdiefstal eind vorig jaar.”

Het parket zal de minderjarige voorleiden voor de jeugdrechter en vragen dat hij in een gesloten instelling wordt geplaatst. De tweede verdachte wordt nog opgespoord.