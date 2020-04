Gewezen woordvoerder Leterme leidt over partijgrenzen heen communicatiedienst De Block

In deze moeilijke tijden zijn communicatie-experten heel gegeerd. Ook federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Asiel en Migratie Maggie De Block was op zoek naar een communicatiespecialist. “Er zijn op het kabinet enkele mensen weggesnoept door headhunters en ik had iemand nodig om de communicatie te leiden,” aldus De Block. “Communicatiespecialist Jan Callebaut uit Affligem stelde me dorpsgenoot Peter Poulussen voor. Natuurlijk kende ik hem al. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 vormden we samen de coalitie Open VLD-CD&V in Merchtem. Maar sindsdien heb ik hem niet veel gezien. We zijn elk met onze nationale departementen en opdrachten bezig. Dit is louter een professionele keuze. Hij blijft lid van CD&V, maar verkiest zelf om ontslag te nemen als lokaal CD&V-voorzitter. Al was dat geen verplichting. Maar hij kent de werking van het federale kernkabinet heel goed door al zijn ervaring en dat hebben we nodig.”

'Woordvoerder premier'

Peter Poulussen was in volle financiële crisis in 2008 woordvoerder van gewezen premier Yves Leterme. Daarna was hij van 2009 tot eind 2018 politiek directeur bij CD&V-nationaal. “Sindsdien ben ik zelfstandig gaan werken als consultant strategische communicatie bij Callebaut Collective in Affligem,” legt Poulussen uit. “Het is in die hoedanigheid dat ik nu het kabinet van minister De Block versterk. Er was de vraag om de communicatieploeg daar te leiden omwille van de hectische situatie rond corona. En dat zal ik doen. Net zoals ik ook crisiscommunicatie deed onder premier Leterme.”

Foto: copyright CD&V