Gezamenlijk aanmeldsysteem Aanmelden.school van start

Gisteren is het digitale aanmeldsysteem voor middelbare scholen in onze regio van start gegaan. In totaal gaat het om 66 secundaire scholen, verspreid over de provincie Vlaams-Brabant en de regio rond Mechelen. Het aanmeldsysteem moet een einde maken aan kampeertoestanden en de dubbele inschrijvingen.

Ongeveer 13.500 leerlingen in Vlaams-Brabant kunnen zich sinds gisteren voor het schooljaar 2020-2021 inschrijven via één gezamenlijke website. Gedaan dus met kamperen voor de schoolpoort om kinderen toch maar te kunnen inschrijven en gedaan ook met de dubbele inschrijvingen. In totaal gaat het om 66 scholen. In onze regio doen in totaal een dertigtal secundaire scholen uit onder meer Zaventem, Vilvoorde en Overijse mee en dat is ook het geval voor de meeste scholen in het Pajottenland.

De aanmeldperiode startte gisteren en loopt nog tot en met vrijdag 24 april. Na de aanmeldperiode zal de computer de plaatsen toewijzen op basis van voorkeur en toeval. Dit gebeurt op 6 mei, de dag nadien worden de ouders op de hoogte gebracht. Inschrijven kan via de website www.aanmelden.school. Op de eerste dag was het aanmeldsysteem meteen overbelast. Ouders kregen een e-mail waarin stond dat hun aanvraag niet goed verzonden zijn, maar volgens Leuvens schepen Lalynn Wadera (sp.a) is alles goed doorgestuurd.