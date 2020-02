Gezin stort met wagen naar beneden langs Ring

Bij een spectaculair ongeval vanochtend in Strombeek-Bever zijn vier inzittenden als bij wonder enkel lichtgewond geraakt. Een koppel met twee kinderen raakte vlak voor de afrit Grimbergen om een onbekende reden van de rijweg. De wagen kwam een paar meter dieper tegen een muur aan een voetgangerstunnel tot stilstand.

Een buurtbewoonster die met haar hond aan het wandelen was langs de Landhuizenlaan, zag alles gebeuren. “Ik hoorde plots veel lawaai door een wagen die zeer hevig remde”, vertelt Mieke. “Het voertuig vloog over de balustrade de lucht in en is neergestort vlak voor de tunnel. Daarna hoorde ik wenende kindjes. Ik heb brandweer en politie gebeld. Intussen waren ze op eigen kracht uit de wagen kunnen kruipen. Een kindje was aan het bloeden maar het leek al bij al mee te vallen.”

De inzittenden raakten enkel lichtgewond. Het gezin werd wel naar het ziekenhuis overgebracht ter controle.